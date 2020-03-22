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Hafter'den roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Hafter'den roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafter milisleri tardından fırlatılan roketin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Hafter milislerinin Trablus'un Bab el-Gaşir bölgesine attığı roketler nedeniyle dün gece de 2 çocuk yaralanmıştı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerilen insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti. Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.

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Hafter Trablus roketli saldırı

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