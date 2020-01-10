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  4. Hafter, Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını reddetti

Hafter, Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını reddetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 00:03 | Son Güncelleme

Libya’nın doğusunu kontrol eden General Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısına ret cevabı verdi.

Hafter, Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını reddetti

Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı kabul etmişti.Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını reddettiklerini ve askeri operasyonlarına devam edeceklerini duyurdu. Hafter, sözcüsü Ahmet el Mesmari aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi sürecin yeniden canlanmasının ve ülkenin istikrarının ancak "terörist grupların ortadan kaldırılması" ve Trablus'u kontrol eden milislerin dağıtılmasıyla sağlanabileceğini iddia etti.

Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmuştu. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, “siyasi sürecin yeniden başlaması ve savaş hayaletinin ortadan kaldırılması için yapılan her türlü ciddi çağrıya” tam destek verdikleri kaydedilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çarşamba günü İstanbul’daki görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, iki ülke liderlerinin Libya’da çatışan tarafları 12 Ocak gece yarısı itibarıyla ateşkese çağırdığını bildirerek Almanya’da bu ay düzenlenmesi planlanan ve Libya’da barışın sağlanmasını hedefleyen uluslararası konferansa destek mesajı verdiğini duyurmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya'nın batısında yer alıyor. Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu. Türkiye de bu talep üzerine geçen hafta Libya'ya asker göndermeye başladığını açıklamıştı.

AFP,AP,DW,dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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