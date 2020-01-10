Hafter, Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını reddetti

Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı kabul etmişti.Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını reddettiklerini ve askeri operasyonlarına devam edeceklerini duyurdu. Hafter, sözcüsü Ahmet el Mesmari aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi sürecin yeniden canlanmasının ve ülkenin istikrarının ancak "terörist grupların ortadan kaldırılması" ve Trablus'u kontrol eden milislerin dağıtılmasıyla sağlanabileceğini iddia etti.

Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmuştu. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, “siyasi sürecin yeniden başlaması ve savaş hayaletinin ortadan kaldırılması için yapılan her türlü ciddi çağrıya” tam destek verdikleri kaydedilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çarşamba günü İstanbul’daki görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, iki ülke liderlerinin Libya’da çatışan tarafları 12 Ocak gece yarısı itibarıyla ateşkese çağırdığını bildirerek Almanya’da bu ay düzenlenmesi planlanan ve Libya’da barışın sağlanmasını hedefleyen uluslararası konferansa destek mesajı verdiğini duyurmuştu.