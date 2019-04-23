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"Hafter güçleri 6 düzensiz göçmeni öldürdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

"Hafter güçleri 6 düzensiz göçmeni öldürdü"

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerini başkent Trablus'un güneyinde 6 düzensiz göçmeni öldürmek, 11'ini de yaralamakla suçladı.

UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin bugün başkent Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bir düzensiz göçmen merkezine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 6 düzensiz göçmenin öldüğünü, 11 göçmenin yaralandığını belirten Mecei, hayatını kaybedenlerin Afrikalı olduğunu ancak çoğunun üzerinde resmi belge bulunmadığı için hangi ülkenin vatandaşı olduklarının henüz bilinmediğini ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Saldırının UMH'nin kontrolü dışındaki bölgede meydana geldiğini dile getiren Mecei, saldırıda yaralandıktan sonra kendi kontrollerinde bulunan bölgelere taşınan göçmenlerin ifadeleri aracılığıyla olayı belgelemek üzere olduklarını ve raporu ilgili taraflara ileteceklerini kaydetti.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 264 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 266'sının yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen General Halife Hafter'e bağlı güçler Libya mülteci

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