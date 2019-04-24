Hafter güçleri düşürdükleri UMH uçağının fotoğrafını paylaştı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler, düşürdükleri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağının fotoğrafını paylaştı.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında, UMH'ye ait savaş uçağının düşürüldüğünü ve enkaza ulaşıldığını ifade etti.

Uçağın enkazının fotoğrafını paylaşan Mismari, uçağın ülkenin orta kesiminde Hafter'e bağlı güçlerin karargahına hava saldırısı düzenleme girişiminde bulunması üzerine düşürüldüğünü öne sürdü.

Mismari, dün yaptığı açıklamada, Cufra Hava Üssü'ndeki uçaksavarların UMH'ye bağlı savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuş, UMH güçleri sözcüsü Muhammed Kanunu ise iddiayı yalanlayarak, UMH birliklerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gününden beri herhangi bir uçuş yapmadığını savunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 264 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 266'sının yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

