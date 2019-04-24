HABER

Hafter güçleri düşürdükleri UMH uçağının fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Hafter güçleri düşürdükleri UMH uçağının fotoğrafını paylaştı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler, düşürdükleri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağının fotoğrafını paylaştı.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında, UMH'ye ait savaş uçağının düşürüldüğünü ve enkaza ulaşıldığını ifade etti.

Uçağın enkazının fotoğrafını paylaşan Mismari, uçağın ülkenin orta kesiminde Hafter'e bağlı güçlerin karargahına hava saldırısı düzenleme girişiminde bulunması üzerine düşürüldüğünü öne sürdü.

Mismari, dün yaptığı açıklamada, Cufra Hava Üssü'ndeki uçaksavarların UMH'ye bağlı savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuş, UMH güçleri sözcüsü Muhammed Kanunu ise iddiayı yalanlayarak, UMH birliklerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gününden beri herhangi bir uçuş yapmadığını savunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 264 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 266'sının yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Van YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladıVan YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladı
Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demirlediBin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya UMH

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.