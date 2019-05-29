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Hafter güçleri Hişam Aşmavi’yi Mısır’a teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Libya’da General Halife Hafter güçleri tarafından yakalanan Mısırlı terörist Hişam Aşmavi, Mısır makamlarına teslim edildi.Libya’da General Halife Hafter güçleri, terör eylemleri yapmakla suçlanan eski Mısırlı subay Hişam Aşmavi’yi Mısır makamlarına teslim etti.

Hafter güçleri Hişam Aşmavi’yi Mısır’a teslim etti

Libya’da General Halife Hafter güçleri tarafından yakalanan Mısırlı terörist Hişam Aşmavi, Mısır makamlarına teslim edildi.
Libya’da General Halife Hafter güçleri, terör eylemleri yapmakla suçlanan eski Mısırlı subay Hişam Aşmavi’yi Mısır makamlarına teslim etti. Aşmavi, Libya’dan Mısır’daki Kahire Uluslararası Havaalanı’na askeri uçakla götürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Albay Ahmed el-Mismari, Hişam Aşmavi’nin Libya’nın doğusundaki Derne kentinde yapılan operasyonda yakalandığını açıklamıştı.
Mısır basını, Libya’daki en tehlikeli teröristlerden biri olan Aşmavi’nin 17 terör operasyonuyla bağlantısı olduğunu belirtti. Bu operasyonlar arasında 29 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı Şubat 2015’te düzenlenen 3. El-Ariş katliamının da bulunduğu aktarıldı. Basında yer alan haberlere göre Eylül 2013’te Mısır’ın eski İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed İbrahim’e yönelik suikasta karışmakla suçlanıyor.

Hafter güçleri Hişam Aşmavi’yi Mısır’a teslim etti

Hafter güçleri Hişam Aşmavi’yi Mısır’a teslim etti

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