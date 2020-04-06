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  4. Hafter güçleri koronavirüslü hastaların bulunduğu hastaneyi bombaladı

Hafter güçleri koronavirüslü hastaların bulunduğu hastaneyi bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 20:13 | Son Güncelleme

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler, koronavirüslü hastalarının tedavi edildiği El-Hadra Hastanesine saldırı gerçekleştirdi.

Hafter güçleri koronavirüslü hastaların bulunduğu hastaneyi bombaladı

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’taki El-Hadra Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, El-Hadra Hastanesinin koronavirüse yakalananların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi. Saldırı sonucu hastanede elektrik kesintisi yaşandığı ve tedavi edilenlerin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü hastalarının bulunduğu hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) müdahale çağrısında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Libya Hafter

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