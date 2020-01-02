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  4. Hafter Güçleri Libya Halkını Türk Askerlerine Karşı Silahlı Direnişe Çağırdı

Hafter Güçleri Libya Halkını Türk Askerlerine Karşı Silahlı Direnişe Çağırdı

02.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ülkeyi korumanın halkın görevi olduğu belirtildi ve Türk askerlerine karşı silahlı direniş çağrısı yapıldı

Hafter Güçleri Libya Halkını Türk Askerlerine Karşı Silahlı Direnişe Çağırdı

Libya’nın doğusunu kontrolu altında tutan General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu halkı Türk askerlerine karşı silahlı direnişe çağırdı.

Açıklama Libya tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesinin ardından geldi. Türkiye tezkereyle Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti korumak için ülkenin doğusunu kontrol eden General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’yla savaşmak üzere asker gönderme kararı aldı.

Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ülkeyi korumanın halkın görevi olduğu belirtildi. Libya’nın doğusunu kontrol eden yetkililer ülkede devam eden iç savaş boyunca daha önce de birçok kez vatandaşlarını polis ve askeri kuvvetlere katılmak için gönüllü olmaya çağırmıştı.

Başbakan Fayez El-Sarraj hükümeti doğuda kurulan rakip rejim ve General Hafter güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Çatışmalar Libya’yı şiddetli bir kaosun içine sürüklüyor. Ülkede 2011’de başlayan ve eski diktatör Muammer Kaddafi’nin ölümüyle sonuçlanan çatışmalardan bu yana istikrar sağlanabilmiş değil.

Trablus civarında çatışmalar son haftalarda Hafter güçlerinin başkenti ele geçirmek için son bir saldırı başlatmasının ardından hız kazandı. General Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya tarafından destekleniyor. Merkezi Trablus’taki hükümeti destekleyenler arasında ise Türkiye, Katar ve İtalya var.

Almanya’da bu yıl Libya’daki taraflar arasında barış görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in Libya temsiclisi Hasan Selam, Almanya’daki barış görüşmelerinin Ocak ortasında başlayacağını umut etse de bölgeye gönderilecek yabancı güçlerin gelecek için barış umutlarını suya düşürdüğünü söyledi.

Temsilci elektronik postayla yaptığı açıklamada üye ülkelerin Libya’ya doğrudan askeri müdahalesinin çatışmaları körüklediği uyarısında bulundu.

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