HABER

"Hafter güçleri, Libyalıların devlet kurma düşüne saldırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 02:58 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter güçlerinin, Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme hayallerine saldırdığını ifade etti

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusunda General Halife Hafter liderliğindeki güçlerin Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme düşüne saldırdığını söyledi.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve bazı konsey üyeleriyle bir araya gelerek, başkent Trablus'a yönelik saldırıların yansımalarını görüştü.

Fayiz es-Serrac, görüşmede, "Hafter güçlerinin saldırıları sadece Trablus ile sınırlı değil, bu aynı zamanda Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme düşüne yapılmış bir saldırı ve onların monarşi ve diktatörlükten kurtulmak için yaptıkları fedakarlıklara saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Serrac, saldırıların bertaraf edilmesi ve işlenen büyük ihlallerin sorumlularının da adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçlerinin saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libyalı taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog görüşmelerini de sekteye uğrattı.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
Ergenekon davasının gerekçeli karar!Ergenekon davasının gerekçeli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli General Halife Hafter Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Ergenekon davasının gerekçeli karar!

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.