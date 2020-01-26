Hafter Güçleri Misrata’ya İlerliyor

Libya’nın doğusundakai askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, kuvvetlerini uluslararası hükümetle aynı çizgideki Misrata kentinin üzerine sürerek yeni bir cephe açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) de silah ambargosunun Libya’daki rakip tarafları destekleyen yabancı ülkeler tarafından ihlal edildiği uyarısında bulundu.

BM Libya misyonu Cumartesi günü Berlin zirvesine katılan ülkelerden gelen gelişmiş silahlar, kamyonlar ve savaşçılar taşıyan bir dizi kargo uçağının Libya’nın doğusuna ve batısına indiklerini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Türkiye Berlin’de geçen hafta Pazar günü yapılan bir zirvede kalıcı bir ateşkes ve var olan silah ambargosunun sürdürülmesini kabul etmişti. Ancak Hafter’in Libya Ulusal Ordusu Sirte’den Misrata’ya doğru ilerlemeye başladı.

Taraflar Libya Ulusal Ordusu ve Misrata’daki güçlerin Misrata’nın 120 kilometre doğusunda Abugrain kasabasında karşı karşıya geldiklerini doğruladı.

Çatışmalarda Libya Ulusal Ordusu’ndan iki savaşçının öldüğü ve sekizinin yaralandığı, Hafter güçlerinin yanlarına bazı tutsaklar alarak geri çekildiği belirtildi.