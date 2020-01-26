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Hafter Güçleri Misrata’ya İlerliyor

26.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Libya’nın doğusundakai askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, kuvvetlerini uluslararası hükümetle aynı çizgideki Misrata kentinin üzerine sürerek yeni bir cephe açtı

Hafter Güçleri Misrata’ya İlerliyor

Libya’nın doğusundakai askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, kuvvetlerini uluslararası hükümetle aynı çizgideki Misrata kentinin üzerine sürerek yeni bir cephe açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) de silah ambargosunun Libya’daki rakip tarafları destekleyen yabancı ülkeler tarafından ihlal edildiği uyarısında bulundu.

BM Libya misyonu Cumartesi günü Berlin zirvesine katılan ülkelerden gelen gelişmiş silahlar, kamyonlar ve savaşçılar taşıyan bir dizi kargo uçağının Libya’nın doğusuna ve batısına indiklerini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Türkiye Berlin’de geçen hafta Pazar günü yapılan bir zirvede kalıcı bir ateşkes ve var olan silah ambargosunun sürdürülmesini kabul etmişti. Ancak Hafter’in Libya Ulusal Ordusu Sirte’den Misrata’ya doğru ilerlemeye başladı.

Taraflar Libya Ulusal Ordusu ve Misrata’daki güçlerin Misrata’nın 120 kilometre doğusunda Abugrain kasabasında karşı karşıya geldiklerini doğruladı.

Çatışmalarda Libya Ulusal Ordusu’ndan iki savaşçının öldüğü ve sekizinin yaralandığı, Hafter güçlerinin yanlarına bazı tutsaklar alarak geri çekildiği belirtildi.

Hafter Nisan ayında Trablus’a bir saldırı düzenlemiş ve Rusya ile bazı Afrika ülkelerinin desteğiyle burada bazı kazanımlar elde etmişti.

Türkiye, uluslararası alanda tanınan hükümeti destekliyor.

General Hafter, bu ay Moskova’da yapılan ateşkes görüşmelerini terk etmiş ve Berlin zirvesi sırasında petrol sahalarını ablukaya almıştı. Hafter Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenirken; Türkiye Trablus’taki hükümetin başbakanı Fayez el Sarrac’ı destekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti sırasında Cezayir’e ‘‘Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir’’ dedi.

Erdoğan, Cezayir’e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada da Hafter güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal ettiğini söyledi.

Muammer Kaddafi’nin 2011’de öldürülmesinin ardından Libya’da istikrar sağlanabilmiş değil. Beş yıldan uzun süredir doğu ve batıdaki rakip hükümetler arasında çatışmalar yaşanıyor. Sokaklar silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Berlin’deki zirvede her iki taraftan da askeri yetkililerin yer aldığı bir özel komisyon kurulmasına ve bu şekilde ateşkesin korunmasına karar verilmişti. Komisyon ilk kez bu hafta Cenevre’de bir araya gelecek.

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