Hafter güçleri Mitiga Havaalanı’nı bombaladı

Haftar güçlerine ait Libya Milli Ordusu, BM’nin meşru Libya hükümeti olarak kabul ettiği Libya Milli Mutabakat hükümetinin kontrolünde bulunan Trablus’un Mitiga Havaalanı’nı dün gece bombaladığını açıkladı.

Libya Milli Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Libya Milli Ordusu’nun Trablus Uluslararası Mitiga Havaalanı’nın ana kontrol binasını bombalayarak yıktığını ve uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Mismari’nin açıklamasından önce, havaalanı idaresi de havaalanının bombalanması sebebiyle uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Mitiga Havaalanı’nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Kısa süre önce bombalanması sebebiyle Mitiga Havaalanı’ndaki hava trafiği durdu. Allah’tan çalışanlarımızın güvenlikte olmasını diliyoruz” denildi.

General Hafter’e bağlı "Libya Milli Ordusu” adlı muhalif grup 3 ay önce Milli Mutabakat hükümetinin başkenti olan Trablus ve civarına saldırılar başlatmıştı.

Uluslararası toplumun, Hafter güçlerine ve Milli Mutabakat hükümetine düşmanca saldırıları durdurmaları çağrısına rağmen çatışmalar devam ediyor.

