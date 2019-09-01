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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'na saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Mitiga Havalimanı'na saldırması sonucu şarapnel parçalarının isabet ettiği uçaktaki 4 kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından Mitiga Havalimanı atılan roket nedeniyle hacıları taşıyan bir uçaktaki 4 kişinin yaralandı.

Libya Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'ta Mitiga Havalimanı'na roket saldırısında bulunduğu belirtildi.

Şirketin Sözcüsü Muhammed Gineva bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırısı sonucu rokete ait farklı boyutlardaki şarapnel parçalarının yolcu uçağına isabet ettiği ve uçağın şu anda çalışamaz durumda olduğunu ifade etti.

Gineva, uçağın servis dışı olması nedeniyle hava taşımacılığında büyük sorun olacağını söyledi.

- Olayda 4 kişi yaralandı

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayda 3'ü hacı 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılara Mitiga ve Trablus Hastanelerinde müdahale edildiği, 30 hacının ise saldırıdan sonra fenalaştığı kaydedildi.

Trablus'a 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter güçleri zaman zaman, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından askeri "amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Mitiga

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