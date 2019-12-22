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Hafter güçleri mürettebatı Türk olan gemiye el koydu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, Akdeniz’de Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiye el koydu.

Hafter güçleri mürettebatı Türk olan gemiye el koydu

General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, Akdeniz’de mürettebatı Türk olan bir gemiye el koyduklarını açıkladı. Grenada bandıralı gemiye Libya’nın liman kenti Derne açıklarında el konduğu belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari Facebook üzerinden yaptığı açıklamada geminin kendi kontrollerinde bulunan Resul Hilal limanına çekildiğini söyledi. Mismari'nin Facebook hesabından paylaştığı görüntülerde askerlerin üç kişilik mürettebatı sorguladığı görülüyor. Mürettabatın Türk pasaportları incelediği ve kendilerine sorular sorduğu görüntülere yansıyor. Alıkonan Türk vatandaşlarının pasaport görüntüleri ve kimlik bilgileri de aynı görüntüler de paylaşıldı. Mürettebatın nerede tutulduğu ve sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi yok. Ankara’dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Fayiz El Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" TBMM Genel Kurulu'nda dün onaylanmıştı. Mutabakat Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında ayrıca "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” da imzalanmıştı. Bu anlaşma da başta Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin ve ABD'nin tepkisini çekmişti.

dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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