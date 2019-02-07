Hafter güçleri, Şerare Petrol Sahası'nda güvenliği sağladı

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'nin güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

Hafter güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şerare'de güvenliğin sağlanması operasyonunun tamamlandığı ve ülkenin tamamında terörle mücadele görevinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, petrol sahasında üretimin durmasına neden olan mücbir sebep halinin kaldırılması için Ulusal Petrol Kurumu'na çağrı yapıldı.

Hafter'e bağlı güçler, dün Şerare'nin kontrolünü eline geçirmişti.

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana üretim yapılamıyordu.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, yetkililerin "güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan'daki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahasını işgal etti.

Libya Petrol Kurumu ise silahlı bir grubun "petrol alanına girerek, çalışanlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini" belirtmişti.

Kurum, petrol sahasında mücbir sebeple üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.

