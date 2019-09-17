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Hafter güçleri Sirte kentine yeniden terörü getirmekle suçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 05:51 | Son Güncelleme

Libya Devlet Yüksek Konseyi: - "Yabancı güçlerin, meşru yönetime karşı çıkan çetelere destek vermek amacıyla Libya topraklarında gerçekleştirdiği saldırının amacı ülkedeki çatışma alanlarını genişletmektir"

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ona destek veren ülkeleri, doğudaki Sirte kentine yeniden terörü getirmeye çalışmakla suçladı.

Konsey, Sirte kentinde "yabancı güçlere" ait uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün hedef alınmasının, Hafter ile ona destek veren ülkelerin kentin adının yeniden terörle anılması isteğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Hava saldırısının büyük bir endişeyle takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Yabancı güçlerin, meşru yönetime karşı çıkan çetelere destek vermek amacıyla Libya topraklarında gerçekleştirdiği bu saldırının amacı ülkedeki çatışma alanlarını genişletmektir." ifadesine yer verildi.

UMH yönetimi, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de olduğu bazı bölge ülkelerini Hafter güçlerine destek vermekle suçluyor.

UMH'ye bağlı Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün daha önce Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Sirte'deki mevzilerine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH'ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbeci Hafter Libya

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