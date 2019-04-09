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Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

General Halife Hafter komutasındaki LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH güçleri tarafından dün geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi - Yaklaşık 5 yıldır faal durumda olmayan havalimanı, Trablus'a ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik öneme sahip

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah saatlerinde geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Milis güçler arasında 2014'te çıkan çatışmalarda ağır hasar gören ve yaklaşık 5 yıldır işlemeyen havalimanı, Trablus'a ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik öneme sahip.

Etrafında Hafter'e ve UMH'ye bağlı güçlerinin konuşlandığı havalimanı, birkaç gündür taraflar arasında el değiştiriyor.

Başkente güneyden Trablus Havalimanı ve Ayn Zara ile Vadi er-Rabi olmak üzere iki cepheden girmeye çalışan Hafter güçleri ile UMH güçleri arasında şiddetli ancak daha çok vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırıya geçen General Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

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