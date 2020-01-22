HABER
  4. Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğu belirtildi.

Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Trablus Mitiga Havalimanı’nı füzeyle vurduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Trump'tan AB Üretimi Otomobillere Yüzde 25 Vergi TehdidiTrump'tan AB Üretimi Otomobillere Yüzde 25 Vergi Tehdidi
CIA'in 'gelişmiş sorgulama tekniklerini' tasarlayan psikologlardan biri 11 Eylül Davası'nda ifade verdi: 'Bugün olsa yine yapardım'CIA'in 'gelişmiş sorgulama tekniklerini' tasarlayan psikologlardan biri 11 Eylül Davası'nda ifade verdi: 'Bugün olsa yine yapardım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter ulusal mutabakat hükümeti

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlaşmayı kutluyor olabilirler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

Son dakika! Yunanistan'da Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da bir ilk! Seçim sonuçlarına göre...

Hindistan'da kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

Kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.