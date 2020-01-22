Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti, Hafter milislerinin Trablus Mitiga Havaliman\u0131\u2019n\u0131 f\u00fczeyle vurdu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Nesli t\u00fckenmek \u00fczere! \u0130lk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiTrump'tan AB \u00dcretimi Otomobillere Y\u00fczde 25 Vergi TehdidiCIA'in 'geli\u015fmi\u015f sorgulama tekniklerini' tasarlayan psikologlardan biri 11 Eyl\u00fcl Davas\u0131'nda ifade verdi: 'Bug\u00fcn olsa yine yapard\u0131m'
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