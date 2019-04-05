HABER

Hafter güçleri Trablus yakınlarındaki üç bölgeyi ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

Hafter güçleri Trablus yakınlarındaki üç bölgeyi ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki üç önemli bölgeyi ele geçirdi.

Hafter güçlerine ait resmi Facebook hesabından yapılan yazlı açıklamada, Trablus'un güneyindeki stratejik öneme haiz Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi' ve Suk el-Hamis bölgelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu bölgeler, Trablus'un merkezine yaklaşık 27 ila 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar

Öte yandan Kasr bin Gaşir Belediye Başkanı Muhammed Accac, Libya'daki "Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgeye yakın bir mesafede bulunan ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Hint Gölet Balıkçıl Kuşu, cezaevi bahçesine indiHint Gölet Balıkçıl Kuşu, cezaevi bahçesine indi
Eğitim sendikalarından öğretmen Kuyucu'nun öldürülmesine tepkiEğitim sendikalarından öğretmen Kuyucu'nun öldürülmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.