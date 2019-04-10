Hafter güçleri Trablus'a sızmaya çalışıyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için saldırı düzenleyen General Halife Hafter güçleri, güneydeki Ayn Zara bölgesinden başkentin merkezine sızmaya çalışıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter güçleri arasında başkentin güney bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkentin merkezine sızmaya çalışan ve Ayn Zara bölgesinde ilerleme kaydeden Hafter güçleri bu kapsamda, UMH'ye bağlı 42. Tugay'ın merkezini ve yine aynı bölgedeki El-Cemili Camisi'nin kontrolünü ele geçirdi.

UMH askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'un batısındaki Sabrata ve Surman bölgelerinde toplanan Hafter güçleri Ez-Zaviye kentine saldırmaya hazırlanıyor.

Hafter güçleri ayrıca Trablus Uluslararası Havalimanı yakınlarında stratejik öneme sahip Kasr bin Gaşir civarındaki bir bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Bölgenin büyük çoğunluğu ise hala UMH güçlerinde bulunuyor.

Libya Ahrar Kanalının haberine göre, UMH hava güçleri, Trablus'un güneyindeki Gıryan kentinde Hafter'e ait iki hedefe saldırı düzenledi.