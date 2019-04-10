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Hafter güçleri Trablus'a sızmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

General Halife Hafter güçleri Trablus'un güneydeki Ayn Zara bölgesinden başkentin merkezine sızmaya çalışıyor - Hafter güçleri Ayn Zara bölgesinde UMH'ye bağlı 42. Tugay'ın merkezini ve yine aynı bölgedeki El-Cemili Camisi ile Aziziye bölgesinde UMH güçlerinin batı askeri operasyonlarının merkezi olan 4. Tugay karargahını ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için saldırı düzenleyen General Halife Hafter güçleri, güneydeki Ayn Zara bölgesinden başkentin merkezine sızmaya çalışıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter güçleri arasında başkentin güney bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkentin merkezine sızmaya çalışan ve Ayn Zara bölgesinde ilerleme kaydeden Hafter güçleri bu kapsamda, UMH'ye bağlı 42. Tugay'ın merkezini ve yine aynı bölgedeki El-Cemili Camisi'nin kontrolünü ele geçirdi.

UMH askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'un batısındaki Sabrata ve Surman bölgelerinde toplanan Hafter güçleri Ez-Zaviye kentine saldırmaya hazırlanıyor.

Hafter güçleri ayrıca Trablus Uluslararası Havalimanı yakınlarında stratejik öneme sahip Kasr bin Gaşir civarındaki bir bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Bölgenin büyük çoğunluğu ise hala UMH güçlerinde bulunuyor.

Libya Ahrar Kanalının haberine göre, UMH hava güçleri, Trablus'un güneyindeki Gıryan kentinde Hafter'e ait iki hedefe saldırı düzenledi.

Öte yandan Hafter güçleri Aziziye bölgesinin güneyinde bulunan ve UMH güçlerinin batı askeri operasyonlarının merkezi olan 4. Tugay karargahını ele geçirdi.

Görgü şahitleri ise Tümgeneral Usame Cüveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçlerinin ise el-Kesarat bölgesinde konuşlandığını aktardı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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