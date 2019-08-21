Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin mevzilerini vurdu

Libya’daki Hafter güçleri, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) mevzilerini vurdu.

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında çıkan çatışma devam ediyor. Hafter’e bağlı güçlerin savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrol ettiği Trablus’taki mevzilere hava saldırısı düzenledi. UMH’nın yetkililerince saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Hafter’e bağlı güçler dün, başkent Trablus’taki askeri birimleri desteklemek ve savaş operasyonlarına katılmak için yeni askeri takviyeler göndermişti. Libya’da Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna bağlı savaş uçakları, geçen hafta Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolünde bulunan Zuvare Havalimanı’na operasyon gerçekleştirmişti. General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti.

