Hafter güçleri Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladığını açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara beldesinde yer alan en büyük askeri kamp olan Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladığını açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yermuk Kampı'nda kontrol sağlandı, kamptakiler esir alındı, makine ve ekipmanlara el konuldu ve güçlerimiz başkentin ortasına doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, bir savaş uçağı, başkentin güneyindeki Aziziyye bölgesi ve Trablus Uluslararası Havalimanı çevresinin de aralarında bulunduğu bazı yerlere hava saldırıları düzenledi. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

