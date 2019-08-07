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Hafter güçlerindan Mısrata’ya hava saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin Libya’nın Mısrata kentinde hava saldırı düzenlediği belirtildi.General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Misrata Havalimanı’nda düzenlenen hava saldırılarında bir askeri uçağın imha edildiği ve vurulan uçağın da sivillerin mevzilerini hedef aldığı iddia edildi.Açıklamada, "Mısrata Havalimanı’ndan kalkış yapan herhangi bir uçak hava kuvvetleri tarafından vurulacak" denildi.Hafter güçleri geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Hafter güçlerinin Libya’nın Mısrata kentinde hava saldırı düzenlediği belirtildi.
General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Misrata Havalimanı’nda düzenlenen hava saldırılarında bir askeri uçağın imha edildiği ve vurulan uçağın da sivillerin mevzilerini hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, "Mısrata Havalimanı’ndan kalkış yapan herhangi bir uçak hava kuvvetleri tarafından vurulacak" denildi.
Hafter güçleri geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan 26 Haziran’da Hafter güçlerinin Trablus saldırısında Giryan kentini ele geçirilmişti.

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