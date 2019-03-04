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Hafter güçlerinden "Cezayir sınırına ulaştık" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 23:23 | Son Güncelleme

Halife Hafter'e bağlı güçler, güneyde yeni kasabalar ele geçirerek batıdaki Cezayir sınırına kadar ulaştıklarını ileri sürdü

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), ülkenin güneyinde yeni bölgeler ele geçirdiklerini ve Cezayir sınırına kadar ulaştıklarını iddia etti.

LUO basın ofisinden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin El-Fil Petrol Kuyusu yakınlarındaki Vadi Atbe bölgesine çatışmasız biçimde girdiği ve yerel halkın Hafter birliklerini "kutlamalarla karşıladıkları" öne sürüldü.

Benzer bir açıklamayı bu sabah tekrarlayan LUO, ülkenin güneyindeki Çad-Nijer sınırı yakınlarında yer alan Katrun beldesinin ele geçirildiğini ilan etti.

LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari de gün içinde düzenlediği basın toplantısında, Hafter güçlerinin güneyde Çad-Nijer sınırının yanı sıra Cezayir sınırına ulaştığını söyledi.

Mismari, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği Tunus sınırı haricindeki ülke sınırlarının LUO'nun kontrolünde olduğunu öne sürdü.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ancak uzmanlar, Hafter'in, petrol zengini bu bölgede meşru gerekçelerden çok kendi çıkarlarını düşünerek, nüfuz alanını artırmak amacıyla hareket ettiğini ifade etmişti.

Operasyonun başlamasından yaklaşık iki hafta sonra LUO ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'yi ele geçirmişti. Hafter'e bağlı birlikler daha sonra El-Fil Petrol sahasına ilerlemiş, burayı da geçen hafta kontrol altına aldığını duyurmuştu.

- Siyahi kabilelere karşı ayrımcılık

Sebha kentinde Çad-Mali bölgesine kolları uzanan Tuareg asıllı siyahi "Tabu" kabilesi LUO'nun gerçekleştirdiği ihlallerde ön plana çıkmıştı.

Hafter birliklerinin, kendisine karşı gelen Tabu kabilesinin "evlerine baskın düzenlediği, erkekleri alıkoyduğu ve kabile üyelerine yargısız infaz yaptığı" yönünde haberler ve görüntüler yerel basında geniş yer bulmuştu.

Söz konusu görüntüler büyük tepki çekmiş, Hafter'in destekçileri arasında yer alan ülkenin doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi'ne bağlı hükümetten İskan Bakanı Ali Koso da Hafter birliklerinin Tabu kabilesine karşı "etnik kıyım" yaptığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

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