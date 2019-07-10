HABER

Hafter güçlerinden Giryan kentine hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 03:39 | Son Güncelleme

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçaklarının, Giryan kentindeki bir polis eğitim merkezine düzenlediği saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları başkent Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde bir polis eğitim merkezine saldırı düzenledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Giryan kentindeki Tağsat bölgesinde bulunan bir polis eğitim merkezine saldırdığı ifade edildi.

Giryan kentinin kurtarılmasından iki hafta sonra gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken, rakam verilmedi.

Saldırıda ayrıca bazı polis araçlarının kullanılamaz hale geldiği ve binalarda maddi hasar oluştuğu dile getirildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış, ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları YarışmasıUluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştuCandan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

Hayranlarından özür diledi!

Hayranlarından özür diledi!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi! 55 metrelik yükü ile birlikte devrildi!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Diyarbakır'da PKK'ya darbe!

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.