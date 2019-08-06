Hafter Güçlerinden ‘Rus Yapımı Kargo Uçağını Vurduk’ İddiası

Libya’da iki rakip grubun çatışmasında Türkiye ve Katar, merkezi Trablus’ta bulunan hükümetten yana. General Hafter’iyse Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da iki uçağın vurulduğunu ve pilotun da öldüğünü doğrulamıştı.

Misrata’da gece saatlerinde kargo uçağının vurulması, Trablus’taki hükümetin, Hafter’in Cufra’daki ana hava üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından yaşandı. Hafter’in üssüne 26 Temmuz’daki saldırıda Ukrayna’da kayıtlı olan şirketlerin işlettiği İlyuşin tipi iki kargo uçağı imha edilmişti.

Ekonomi kanalı Bloomberg’ün internet sitesinde yer alan habere göre Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmek için aylardır, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleriyle çatışan General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu İlyuşin 76 tipi uçağın vurulduğunu açıkladı. Açıklamada yabancı ülkelere rakip grupların silahlandırılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Libya’da her iki taraf da Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu sebebiyle sınırlı askeri kapasiteye sahip. Taraflar bu tür saldırıları gerçekleştirmek için yabancı ülkelerin ‘drone’ desteğine ihtiyaç duyuyor. Bloomberg’ün haberine göre merkezi Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne Türkiye’de üretilen Bayraktar ‘drone’ları destek veriyor, Hafter’e bağlı milisler de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işletilen Çin yapımı hava araçları kullanıyor.

Bazı Arap haber kaynaklarına göre Hafter’e bağlı milislerin oluşturduğu Libya Ulusal Ordusu’nun Facebook sayfasından paylaşılan yazılı açıklamada “Hava kuvvetlerimizin Misrata hava üssüne yönelik düzenlediği operasyonun yanı sıra hava savunma unsurları ve cephane, ‘drone’ ve füze taşıyan Türk uçağı hedef alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Libya’da General Hafter yanlısı televizyon olduğu belirtilen Al Hadath da Türk bir İlyuşin uçağının Misrata üssüne inerken imha edildiğini iddia etti ve olaya ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri yayınladı.

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ise haberlerle ilgili açıklama yapmadı.

Libya’da Hafter’e bağlı güçler Nisan ayında başkent Trablus’u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

