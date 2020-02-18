Hafter Güçlerinden Trablus Limanına Saldırı

Libya’nın doğusunu kontrol eden ve Trablus’taki hükümete karşı savaşan Halife Hafter güçleri Trablus limanına saldırdı. Birleşmiş Milletler de saldırıyı doğruladı. Reuters haber ajansına göre, Hafter güçleri tarafından yapılan açıklamadaysa saldırıda limanda silah boşaltan bir Türk gemisinin hedef alındığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Ghassan Salame, Trablus limanına düzenlenen saldırıyı doğruladı.
Trablus’taki Reuters muhabiri de limandan yoğun duman çıktığını gördüğünü kaydetti. Limandan bir kaynak tarafından yapılan açıklamadaysa vurulanın bir depo olduğu, gemi olmadığı kaydedildi.
Trablus limanı Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Nisan ayından itibaren kentte kontrol sağlamak için sürdürdüğü saldırılar sırasında gıda ve diğer ithalat kalemlerinin ülkeye girişini sağlayabilmek adına açık kalmıştı.
Öte yandan Trablus’taki hükümet ve Libya Ulusal Ordusu yetkilileri ikinci tur görüşmeler için Cenevre’de bulunuyor. Tarafların kalıcı ateşkes sağlanması konusunu masaya yatırması beklenirken zirveden iki tarafın aynı odada bir araya gelmeyi reddettiği haberleri geldi.
BM Libya Temsilcisi Salame de “Her ne kadar sahada ateşkesin çok kırılgan olduğu bir durum devam etse de, şimdiye kadar hiçbir taraf ateşkesi prensipte kabul etme sözünden geri dönmedi ve siyasi süreçte bir ilerleme sağlanması için uğraşılıyor” diye konuştu.
Temsilci Hafter güçlerine katılan bölgedeki aşiret üyelerinin ülkenin doğusunda petrol ihraç edilen limanlara uyguladığı ablukanın kaldırılması için koşullarını ilettikleri ancak bunların henüz çok genel kapsamlı olduğunu ve BM liderliğinde müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti.
Aşiret üyeleri ve Libya Ulusal Ordusu’na bağlı diğer gruplar Libya’nın doğusundaki büyük limanları ve El Şarara petrol sahasını kapatmak için bir ay önce Hafter güçlerine katılmış, böylece petrol üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltılmıştı.
Trablus’un faaliyetteki tek havalimanı da 13 Şubat’ta Halife Hafter’e bağlı güçlerin roket saldırıları nedeniyle kapatılmıştı.
Nisan ayından bu yana General Halife Hafter'in birlikleri, ulusal hükümetin konuşlandığı Trablus kentini zorlayarak, kenti ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye Libya'da BM'nin tanıdığı Başbakan El Sarraç ile askeri yardımda bulunma konusunda anlaşmıştı. El Sarrac'ı destekleyerek, karşı tarafta Hafter'i destekleyen Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Mısır ve AB ülkelerini de rahatsız etti. Bu anlaşma üzerine Kahire'de toplanan Almanya, Fransa, İngiltere ve Mısır Dışişleri bakanları Türkiye'nin bu faaliyetlere son vermesini istemişti. Bu çağrının ardından Berlin'de 19 Ocak'ta toplanan Libya Konferansı'nda ise, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi ve ateşkes çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştı.
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