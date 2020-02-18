Hafter Güçlerinden Trablus Limanına Saldırı

Libya’nın doğusunu kontrol eden ve Trablus’taki hükümete karşı savaşan Halife Hafter güçleri Trablus limanına saldırdı. Birleşmiş Milletler de saldırıyı doğruladı. Reuters haber ajansına göre, Hafter güçleri tarafından yapılan açıklamadaysa saldırıda limanda silah boşaltan bir Türk gemisinin hedef alındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Ghassan Salame, Trablus limanına düzenlenen saldırıyı doğruladı.

Trablus’taki Reuters muhabiri de limandan yoğun duman çıktığını gördüğünü kaydetti. Limandan bir kaynak tarafından yapılan açıklamadaysa vurulanın bir depo olduğu, gemi olmadığı kaydedildi.

Trablus limanı Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Nisan ayından itibaren kentte kontrol sağlamak için sürdürdüğü saldırılar sırasında gıda ve diğer ithalat kalemlerinin ülkeye girişini sağlayabilmek adına açık kalmıştı.

Öte yandan Trablus’taki hükümet ve Libya Ulusal Ordusu yetkilileri ikinci tur görüşmeler için Cenevre’de bulunuyor. Tarafların kalıcı ateşkes sağlanması konusunu masaya yatırması beklenirken zirveden iki tarafın aynı odada bir araya gelmeyi reddettiği haberleri geldi.