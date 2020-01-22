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Hafter güçlerinden Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları vurma tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus ve çevresinde tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını duyurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan basın toplantısında, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurdu.

Başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını belirten Mismari, bölgedeki hava güçlerinin ve hava savunma sistemlerinin uçuş yasağı talimatını uygulamaya başladığını söyledi.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugün Hafter milislerinin Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı 6 grad füzesiyle vurduğunu açıklamıştı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi defalarca ihlal ettiğine dikkati çekerek, saldırının havalimanındaki trafiği açık bir şekilde tehdit ettiğini vurgulamıştı.

Saldırının ardından seferlerde aksamalar yaşanmış ancak uçaklar havalimanına rötarlı olarak iniş yapmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü gerçekleşen Libya konulu konferansta, taraflara ateşkesi sürdürmeleri çağrısı yapılmıştı.

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