Hafter güçlerinin alıkoyduğu geminin ayrıntıları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre gemi yasaklı bölgeye girdiği için durduruldu.

Hafter güçlerince el konulan Türk ticaret gemisi ile ilgili edinilen bilgiye göre; gemi Jamaika bayraklı Türk ticari gemisi ve Mısır’dan Misrata limanına malzeme götürüyordu.

YOLUNA DEVAM EDECEK

Gemide ilaç gibi insani yardım malzemesi bulunuyordu. Gemi Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından, yasaklı bölgeye girdiği iddiasıyla durduruldu. Daha sonra gemiye maddi ceza kesildi. Cezanın ödenmesini müteakip geminin yoluna devam edeceği bilgisi alındı.

