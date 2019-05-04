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Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

SEBHA (AA) - Libya'nın Sebha kentinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter birliklerine bağlı bir karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü.

Sebha Belediye Başkanı Hamid el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin kırsalında Hafter'e bağlı birliklerin eğitim karargahına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hayali, ilk belirlemelerin saldırıyı düzenleyenlerin terör örgütü DEAŞ militanları olduğunu gösterdiğini aktardı.

Karargahta aynı zamanda terör gibi çeşitli suçlar nedeniyle hapis tutulan bazı kişiler bulunduğunu belirten Hayali, bu kişilerin durumları hakkında ise bilgi vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Sebha

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