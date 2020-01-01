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  4. Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi

Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:39 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle başkent Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Trablus'taki Ayn Zara Belediye Başkanı Abdulvahid el-Beluk, belediyenin sorumluluk alanındaki okullarda eğitimin askıya alınması talimatı verdi.

Beluk, ilgili birimlere gönderdiği yazılı talimatta, çatışmaların öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, belediye sınırları içindeki okulların tamamında eğitimin süresiz askıya alınmasını istedi.

Aynı gerekçeyle 19 Aralık 2019'da da başkent Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesindeki okullarda eğitime ara verilmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, bunun üzerine ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Hafter Libya

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