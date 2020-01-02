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  4. Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği roket saldırısında bir kadın öldü

Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği roket saldırısında bir kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği roket saldırısında bir kadın öldü

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci General Halife Hafter'in başkent Trablus'a düzenlediği roket saldırısında bir kadın hayatını kaybetti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un orta kesiminde bulunan Bin Aşur bölgesine 3 roket düştüğü belirtildi.

Hafter güçlerince hedef gözetilmeksizin atılan bir roketin Trablus'un Ferrac bölgesinde bir kadının yaşamını yitirmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, halka yeni saldırı veya patlamamış mühimmat ihtimaline karşı roketlerin düştüğü alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, bir süre önce yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırıların UMH birliklerince püskürtüldüğünü, Takbali Kampı'nın tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini aktarmıştı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık 2019'da başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter 4 Nisan 2019'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH

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