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  4. Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü

Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 03:00 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'un güneyinde, darbeci General Halife Hafter milislerinin düzenlediği havan saldırısında 2 çocuğun öldüğünü duyurdu.

UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisinin resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin attığı havan mermisinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Facebook açıklamasında ayrıca, UMH'ye bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki Sirte kenti yakınlarında bulunan El-Veşka bölgesinde Hafter milislerine ait bazı askeri araçları kullanılmaz hale getirdiği de belirtildi.

Öte yandan Hafter güçlerine yakın sosyal paylaşım platformlarında, UMH'ye ait bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 302. Tabur'da 5 milisin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

UMH, Sirte kentine pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çok uluslu bir şekilde saldırı düzenlendiğini ve kentteki 120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak geri çekildiklerini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya UMH

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