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"Hafter hala silahla kazanabileceğine inanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

İtalya’nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi: - "Halife Hafter ile BM Libya Temsilcisi Ghassan Salame’nin Bingazi'deki son görüşmesi, Trablus’taki Fayiz es-Serrac tarafıyla anlaşmaya varılmasına yönelik fazla umut vermiyor. Buradan anlaşıldığı kadarıyla, Hafter hala silahla kazanabileceğine inanıyor" - "Biz şu anda tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz çünkü Müslümanların bayramı geliyor"

İtalya’nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi, Libya’da taraflar arasında bir anlaşma ihtimalini düşük gördüğünü ve Halife Hafter’in silahla kazanmaya inandığını söyledi.

İtalyan Büyükelçi Grimaldi, İtalyan Corriere della Sera gazetesine, Libya’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya’daki gidişatı "yokuş yukarı" olarak tanımlayan Grimaldi, "Savaş devam ediyor. Halife Hafter ile BM Libya Temsilcisi Ghassan Salame’nin Bingazi'deki son görüşmesi, Trablus’taki Fayiz es-Serrac tarafıyla anlaşmaya varılmasına yönelik fazla umut vermiyor. Buradan anlaşıldığı kadarıyla, Hafter hala silahla kazanabileceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Grimaldi, ülkede güç kullanmanın herkes için ciddi zararlara yol açacağından hareketle barışı destekleme yönünde ısrar ettiklerini kaydetti.

Ülkede siyasi bir çözüm olasılığı sorusuna İtalyan Büyükelçi, "Hafter buna inanmıyor gibi görünüyor. Ancak bu Serrac hükümeti için de aynı çünkü onu koruyan güçleri, düşmanla konuşmaya ikna etmek zor gibi görünüyor." yanıtını verdi.

Grimaldi, askeri çözüme ise tarif edilemeyen büyük ayaklanmalar olmadığı sürece ihtimal vermediğini de kaydetti.

Batı devletleri arasında Libya’da büyükelçiliği açık tek ülkenin İtalya olduğunu söyleyen Büyükelçi, "Hassas bir dönemden geçiyoruz ve biz merkezi bir roldeyiz. Herkes için istikrar mesajı veriyoruz." dedi.

Grimaldi, yaklaşan Kurban Bayramı’na işaret ederek, "Biz şu anda tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz çünkü Müslümanların bayramı geliyor." ifadesini kullandı.

Hafter güçlerinin, birkaç gün önce İtalyan hastanesinin de bulunduğu Misurata’da havaalanını bombaladığının hatırlatılması üzerine Büyükelçi Grimaldi, "Hedef olmadığımızı bilsek de elbette bu bizi kesinlikle endişelendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan enerji firması ENI’nin, Libya’daki doğalgaz ve petrol üretiminin yüzde 45’ini kontrol etmeyi sürdürdüğünü belirten Grimaldi, ENI’nin etkinliklerinin ülkedeki karışıklıktan etkilenmediğini ifade etti. Büyükelçi, ülkede hiçbir silahlı kuvvetin ENI tesislerine saldırmadığını çünkü bunu Libya’nın ulusal mirası olarak gördüklerini kaydetti.

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Giuseppe Buccino Grimaldi İtalya İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Libya

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