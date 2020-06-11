Hafter ile görüşen Alman Büyükelçiye tepkiler

BM Libya’da çatışan tarafların ateşkes amacıyla yeni görüşmeler yaptığını açıkladı.Libya'da Trablus merkezi hükümeti ve General Halife Hafter arasında çatışmalar devam ederken Almanya Büyükelçisi Oliver Owcza'nın General Hafter ile görüşmesi tepki çekti.

Elçi Twitter'da yaptığı paylaşımda, görüşmede çatışmalar ve bunun sivil halk üzerindeki etkisi nedeniyle duyduğu endişeyi aktardığını söyledi. Ancak elçiye sosyal medyadan Hafter'in siyasi çözümün bir parçası olmadığı yönünde sert eleştiriler geldi.

Alman elçi "Güvenilir bir ateşkes için 5+5 görüşmelerin yapıcı bir şekilde devamını teşvik ettim ve yapısal güvenlik endişelerini ele aldım" şeklinde paylaşımda bulundu.

Alman Elçi Owcza'nın görüşmesi Libya'da Mısır tarafından önerilen ve Pazartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkesin ardından geldi. Ancak Hafter tarafından kabul edilen plana, Birleşmiş Milletler'in (BM) resmen tanıdığı Trablus merkezli hükümetten yanıt gelmedi.

BM'den yeni ateşkes görüşmeleri

Birleşmiş Milletler'den Libya'da çatışan tarafların yeni bir tur ateşkes görüşmesi yaptığı açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Hafter ve Trablus merkezi hükümetinden delegelerle görüştüklerini açıkladı.