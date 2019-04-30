Hafter ile Serrac arasındaki diplomatik mücadele

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Hafter'in liderlerle görüşmelerine karşılık UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Libya meselesinde uluslararası iki ana aktör olarak görülen Fransa ve İtalya basınıyla sık sık bir araya gelmeyi tercih etti.

Bu dönemde Hafter, ABD Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan 19 Nisan'da yapılan açıklamada, görüşmede Trump'ın Hafter'in "petrol kaynaklarının güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadeledeki önemli rolüne" değindiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile 27 Mart'ta Riyad'da görüşen Hafter, Trablus saldırısına başladıktan sonra da Abdulfettah es-Sisi'nin desteğini almak üzere Mısır'a gitmesiyle gündeme gelmişti.

İSTANBUL (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile başkent Trablus'u koruma mücadelesi veren Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac arasında uluslararası alanda silahsız ve diplomatik bir çekişme yaşanıyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesiyle bu ay yaptığı röportajda Serrac, Libya'da devam eden savaş sebebiyle Avrupa'ya aralarında teröristlerin de olduğu 800 bin kişinin göç etme ihtimali olduğunu belirtti.

Serrac, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte de İtalya ve Avrupa'dan Hafter'in saldırılarının sona ermesi için kararlı bir duruş sergilemelerini istedi.

Le Monde gazetesine de açıklamalarda bulunan Serrac, Fransa'nın Hafter'e verdiği desteği eleştirdi.

Serrac, şu anki çatışmaların Hafter'in iddia ettiği gibi teröre karşı olmadığını, aksine askeri ve diktatöryel bir rejim isteyenler ile sivil ve özgürlükçü bir yönetim arasında olduğunu vurguladı.

İsviçre merkezli La Liberté gazetesine de 25 Nisan'da konuşan Serrac, Fransa'nın tutumunu eleştirerek, "Fransa'nın bir diktatörü desteklemesine ve demokratik hükümetimizi desteklememesine şaşırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Uluslararası bölünmüşlük

Hafter saldırısının başlangıcında ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aynı gün ortak açıklama yaparak Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtmişlerdi.