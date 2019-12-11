HABER

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'e bağlı donanmanın Kurmay Başkanı Ferec el Mahdevi, bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını söyledi.

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Yunan televizyonu ALPHA TV'nde konuşan Mahdevi, Türkiye ve ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında yapılan anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Greek Reporter'in aktardığı habere göre Yunanca konuşan Mahdevi, Türkiye'yi sert bir dille tehdit ederek, 'bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını' söyledi.

Mahdevi, "Emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz, bir çözümüm var. Kendim gemiyi batıracağım. Hafter'dan emir aldım" ifadelerini kullandı.

'TÜRK RÜYASINI YOK EDECEĞİZ'

Birkaç gün önce Facebook'ta da bir paylaşım yapan Mahdevi, "Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz. Türk rüyasını yok edeceğiz" diye yazmıştı.

Akıcı bir şekilde Yunanca konuştuğu söylenen Mahdevi, 70'lerde Yunanistan’daki Deniz Akademisi’nde okudu.

Geçen ay Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Yunanistan ve Mısır başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin de tepkisini çekmişti.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecekAB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek
ABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar SaldırısıABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar Saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya komutan Türkiye gemi

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı!

Soykırım destekçisi yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

Soykırım destekçisi yazar ödülünü aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.