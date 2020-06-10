Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

Korona mücadelesinde Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ihtiyaçları yerli ve milli karşıladıkları gibi halkımıza ve kardeş ülkelere de gerekli desteği sağlayabilecek duruma geldik. Şu anda 50 milyona yakın maske üretimi MKE tarafından imal edildi ve dağıtımı gerçekleşti.

Ateş ölçer ve termal kameraları da milli ve yerli olarak üretebilir hale geldik.

ASKER UĞURLAMALARI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Askerliğin halkımızın gönlünde çok özel bir yeri var. Gençlerimizin neşeli bir şekilde bunları kutlamaları doğal ama bunların bizim geleneklerimize yaraşır bir şekilde olması lazım. Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz.

CELP İŞLEMLERİ

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.