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  4. Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar'dan flaş açıklama

Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Libya'daki gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teyide muhtaç olduklarını ancak Hafter'in Libya'dan kaçmış olduğuna dair bilgiler geldiğini belirtti. Bakan Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' açıklamasıyla ilgili ise "O bir dil sürçmesidir." dedi.

Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

Korona mücadelesinde Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ihtiyaçları yerli ve milli karşıladıkları gibi halkımıza ve kardeş ülkelere de gerekli desteği sağlayabilecek duruma geldik. Şu anda 50 milyona yakın maske üretimi MKE tarafından imal edildi ve dağıtımı gerçekleşti.

Ateş ölçer ve termal kameraları da milli ve yerli olarak üretebilir hale geldik.

ASKER UĞURLAMALARI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Askerliğin halkımızın gönlünde çok özel bir yeri var. Gençlerimizin neşeli bir şekilde bunları kutlamaları doğal ama bunların bizim geleneklerimize yaraşır bir şekilde olması lazım. Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz.

CELP İŞLEMLERİ

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

ABD ve Rusya'dan sorumluluklarının gereğini bekliyoruz. Tacizler var, ne gerekirse yapmaya hazırız. Hudutlarımızın güvenliği için en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik.

İdlib'de 16. Rusya ile devriye de biraz önce tamamlandı. Orada bir takım bilinmeyen unsurlar var. Bunlar bir şekilde oradaki ateşkesi bozmak için bazı gayretler içinde olabiliyor. Bazı sorunlar olmakla beraber 5 Mart Muhtırası devam ediyor. Taahhütlerimize biz sadığız ve uyuyoruz.

KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLAR

Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bu konuda Irak'la gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Terörle mücadele konusunda gereken ne varsa onları da yapıyoruz. Bölgedeki mücadele yoğun bir şekilde devam etmekte. Aynı zamanda MİT ile işbirliği halinde teknik taktik başarılı operasyonları sürdürüyoruz. 24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

En büyük güç haklı olmak. Burada Ulusal Mutabakat Hükümeti BM tarafından tanınan bir güç. Biz de BM tarafından tanınan siyasi otorite ile yapıyoruz görüşmelerimizi. Sayın Sarrac'ın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdıkları bir mektup var. Libyalı kardeşlerimizle bizim 500 yıla yakın bir geçmişimiz var. Oradaki çalışma da oldukça değerli bir çalışma. Dengeler Sarrac hükümetinin lehine döndü. Hafter hükümetinin zaten başka çıkış yolu yok. Hafter orada kendi başına bir güç olarak çıkmadı oraya. Bir takım güçlerin kullandığı araç olarak orada duruyordu. Bu destek azaldıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin. Bazı haberlere göre Libya dışında olduğuna dair de bir takım haberler de geliyor.

MISIR'IN ATEŞKES ÇAĞRILARI

Hukukun galibiyeti diyebiliriz bunlara. Yeni bir belgeye hiç gerek yok. Berlin'de yüksek düzeyde katılımla ortaya bir belge çıktı ve Sarrac ve Hafter tarafına iletildi. Bir takım suni tedbirlerle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

YUNAN SAVUNMA BAKANI'NIN 'SAVAŞA HAZIRIZ' AÇIKLAMASI

O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum.

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