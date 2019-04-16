"Hafter Libya'da terör estiriyor"

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, General Halife Hafter ve Katar'a abluka uygulayan ülkeleri "Libya'da terör estirmekle" suçladı.

Rumeyhi, Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin "Katar'ın terörü desteklediği" yönündeki iddiasına karşılık sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mismari'nin iddiasına tepki gösteren Rumeyhi, "Libya her gün Hafter ve ona yandaş olan abluka ülkelerinin estirdiği terörü yaşıyor. Bütün kanıtlar Libya halkının bu paralı askerleri püskürttüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

