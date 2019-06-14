Hafter milisleri petrol sahasına girdi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ülkenin kuzeyindeki Ras Lanuf petrol sahasına girdiği bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı bir komutanın idaresinde 80 kadar silahlı kişi, Ras Lanuf petrol sahasına girerek, burada ele geçirdikleri bir binayı askeri amaçla kullanmaya başladı.

Milislerin bir savaş gemisine yakıt doldurduğu, ayrıca petrol sahası personeli için ayrılan erzak ve yatakhanelere de el koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Yaşanan çatışmalara taraf bir grubun petrol tesislerini kullanmasına müsaade etmemiz mümkün değil. Silahlı güçlerin petrol sahasında bulunmaları çalışanlar için kabul edilemez bir risk teşkil ediyor. Bu durum, petrol terminalini muhtemel bir askeri hedef haline getiriyor. Dolayısıyla, Libya'nın petrol üretim altyapısının yıkımı ve bunu izleyecek ekonomik kriz tehlikesi taşıyor."

Libya'da devam eden çatışmalarda taraf olmadığını vurgulayan Ulusal Petrol Kurumu, petrol sahasındaki durumun devam etmesi durumunda personelini buradan çekebileceğine ve faaliyetlerini durdurabileceğine işaret etti.