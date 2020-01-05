Hafter milislerinin saldırıları, Trablus'un işlek mahallelerini "hayalet kasabalara" çevirdi

Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği mutabakatının imzalanmasının ardından, ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter'in başkente 10 aydır devam eden saldırılarının şiddeti arttı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin de sayısı yükseldi.

İki katlı evinin arka bahçesine düşen top mermisi, evin giriş katında büyük hasara neden oldu. Top mermisi, düştüğü toprak yerde oyuk ve etrafa saçılan şarapneller de duvarlarda büyük izler açtı.

Hane halkı, saldırıda 8 kişinin yaşadığı evde hasar dışında bir kaybın yaşanmadığı için şükrettiklerini belirtiyor.

Bilosman, AA muhabirine, Hafter milislerinin saldırısında vurulan evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek "Muhteris Hafter, iktidarı ele geçirmek için her şeyi yapmaya hazır. Ben ve hane halkından 5 kişi doktoruz. Ben sivilim. Bu bombalama nedir ve ne için? Sonucunda ne elde edecek?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen tezkere kararına değinen Bilosman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Zamanında geldi fakat ondan artık daha fazla geç kalmamasını istiyoruz. Bizler sivilleriz, bize zulüm uygulanıyor. Libya halkı ve buradaki insanlar, sizden bir an önce müdahale etmenizi istiyor. Bu görüntüleri değiştirmesini bekliyoruz. Bunu yapabilecek gücünüz olduğuna inanıyoruz."

- "Türkiye'ye bizim yanımızda durdukları için kalpten teşekkür ediyoruz"

Aynı evin sakini emekli pilot Ahmet Osman (57), evlerinin vurulmasının ardından akrabalarına sığındıklarını anlattı.