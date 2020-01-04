Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

ENES CANLI - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırısı altında yaşayan Trabluslular, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin "korkularını giderdiğini" ve sokaklarda "zılgıt ve havai fişekle kutlandığını" anlattı. Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan (34), başkentin sembolik Şehitler Meydanı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve askeri anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteleyerek, "Tarih 27 Kasım’ı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptlarını, 'Libya’ya binlerce yıl kazandırdı' diye hatırlayacak. Bu tarih, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ve bizim torunlarımızın torunlarınca anılmaya devam edecek. Tarih işte kendini tekrar ediyor.” diye konuştu. Başkentin Selahaddin bölgesinde yaşayan ve Hafter milislerinin saldırılarına maruz kalan Karavan, "Rus Wagner paralı askerlerinin ve Mısırlıların evlatlarımızı nasıl öldürdüklerini bizzat gördüm." dedi.

"TBMM’de tezkere kararının görüşüldüğü gün, Libya’da, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumun yaşandığı güne benzer bir his oluştuğunu" dile getiren Karavan, "Sokaklardan zılgıt sesleri yükseldi. Asker gönderme tezkeresi, Trablus ve Zaviye’de havai fişekler ile kutlandı. Trablus halkı, bu tezkerenin barbarca bir saldırıyı durdurma amacı taşıdığını biliyor." vurgusu yaptı. -"Mutabakat tam vaktinde yapıldı" Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi (60) de "Şiddetli saldırılara karşı nefsi müdafaa yapan Libya halkının yanında durmak için cesurca ve tarihi bir duruş sergileyen Türk devleti ve halkına" teşekkür etti. Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın tam vaktinde yapıldığını söyleyen Titi, "Bu mutabakat, tam da Akdeniz'de gözü olanların bölge zenginliklerini paylaşmak ve Türkiye'yi kendi kaynaklarından bile mahrum bırakmak üzere bir araya geldiği sırada yapıldı." dedi. Bu nedenle Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat zaptını son derece yerinde bulduklarını ifade eden Titi, Türkiye'nin ayağa kalkması ve girişimleriyle Akdeniz'in yanı sıra dünyanın her yerinde varlık göstermesi gerektiğini belirtti.