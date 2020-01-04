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  4. Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan: - "Tarih 27 Kasım’ı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptlarını, 'Libya’ya binlerce yıl kazandırdı' diye hatırlayacak" - Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi: - "Bu mutabakat, tam da Akdeniz'de gözü olanların bölge zenginliklerini paylaşmak ve Türkiye'yi kendi kaynaklarından bile mahrum bırakmak üzere bir araya geldiği sırada yapıldı" - Libyalı ziraat mühendisi Mahmud Durgam: - "Hafter'in kısmen destek gördüğü güney bölgelerinde tehcirin yanı sıra yargısız infaz, ölülerin mezarlardan çıkarılması gibi savaş suçları işlediğini gördük" - "Libya, Son 4 yılda darbeci Hafter'in saldırıları sonucu büyük bir yıkıma uğradı. Allah'ın izniyle Türk kardeşlerimiz ile Hafter'in yıktığı Libya'yı yeniden inşa edeceğiz"

ENES CANLI - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırısı altında yaşayan Trabluslular, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin "korkularını giderdiğini" ve sokaklarda "zılgıt ve havai fişekle kutlandığını" anlattı.

Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan (34), başkentin sembolik Şehitler Meydanı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve askeri anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteleyerek, "Tarih 27 Kasım’ı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptlarını, 'Libya’ya binlerce yıl kazandırdı' diye hatırlayacak. Bu tarih, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ve bizim torunlarımızın torunlarınca anılmaya devam edecek. Tarih işte kendini tekrar ediyor.” diye konuştu.

Başkentin Selahaddin bölgesinde yaşayan ve Hafter milislerinin saldırılarına maruz kalan Karavan, "Rus Wagner paralı askerlerinin ve Mısırlıların evlatlarımızı nasıl öldürdüklerini bizzat gördüm." dedi.

"TBMM’de tezkere kararının görüşüldüğü gün, Libya’da, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumun yaşandığı güne benzer bir his oluştuğunu" dile getiren Karavan, "Sokaklardan zılgıt sesleri yükseldi. Asker gönderme tezkeresi, Trablus ve Zaviye’de havai fişekler ile kutlandı. Trablus halkı, bu tezkerenin barbarca bir saldırıyı durdurma amacı taşıdığını biliyor." vurgusu yaptı.

-"Mutabakat tam vaktinde yapıldı"

Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi (60) de "Şiddetli saldırılara karşı nefsi müdafaa yapan Libya halkının yanında durmak için cesurca ve tarihi bir duruş sergileyen Türk devleti ve halkına" teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın tam vaktinde yapıldığını söyleyen Titi, "Bu mutabakat, tam da Akdeniz'de gözü olanların bölge zenginliklerini paylaşmak ve Türkiye'yi kendi kaynaklarından bile mahrum bırakmak üzere bir araya geldiği sırada yapıldı." dedi.

Bu nedenle Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat zaptını son derece yerinde bulduklarını ifade eden Titi, Türkiye'nin ayağa kalkması ve girişimleriyle Akdeniz'in yanı sıra dünyanın her yerinde varlık göstermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin artık BM ve BMGK'ye bağlı kurumlarda kararları değiştirme gücüne ulaştığını ve görüşünü de onurlu bir şekilde dillendirdiğini söyleyen Titi, şunları kaydetti:

"Türkiye ile yapılan bu mutabakat zaptı olmasaydı, Libya topraklarında yaşayan onurlu vatandaşların durumu son derece zor olurdu. Allah'a şükürler olsun gururla dillendirdiğimiz Libya-Türk yakınlaşması sayesinde korkularımız geçti. Libya halkı olarak, Hafter'in farklı uyruklara mensup paralı askerlerinin saldırılarına karşı Türkiye'nin askeri, teknik ve lojistik desteklerini bekliyoruz. Bizler de tabii ki halihazırda savaşan kahramanlarımızla Hafter'in saldırılarına karşı koymaya devam edeceğiz."

- "Mutabakat zaptı egemenliği olan iki ülke arasında imzalandı"

Libyalı ziraat mühendisi Mahmud Durgam (42) BM ve BMGK tarafından Libya’nın yasal temsilcisi olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) istediği dost ülkeyle istediği anlaşmaya imza atabileceğine dikkati çekti.

UMH ile yapılan mutabakat zaptının egemen iki ülke arasında imzalandığının altını çizen Durgam, "Mutabakat, hem Libya hem de Türkiye'nin hükümet ve halklarının çıkarlarını koruyor." dedi.

Darbeci emekli general Halife Hafter'in daha önce Bingazi, Derne ve ülkenin tüm doğu bölgelerinde işlediği suçlara tanıklık ettiklerini dile getiren Durgam, "Hafter'in kısmen destek gördüğü güney bölgelerinde tehcirin yanı sıra yargısız infaz, ölülerin mezarlardan çıkarılması gibi savaş suçları işlediğini gördük." İfadelerini kullandı.

- "Türk kardeşlerimiz ile Libya'yı yeniden inşa ederiz"

Mısır yönetiminin Türk-Libya yakınlaşmasına olan rahatsızlığına da değinen Durgam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün önce (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin kabul edilemeyeceğini iletme girişiminde bulundu. Aslında burada Sisi'ye seslenmek istiyorum: Ey Sisi sen kimsin ki Libya hakkında konuşuyorsun? İçişlerimize karışarak Libya'nın egemenliğini ihlal eden Sisi, Arap Birliği ile uluslararası anlaşmalarını da ihlal ediyor."

Devrik lider Muammer Kaddafi döneminde inşa edilen altyapının yıkıldığını anlatan Durgam, "Libya, Son 4 yılda darbeci Hafter'in saldırıları sonucu büyük bir yıkıma uğradı. Allah'ın izniyle Türk kardeşlerimiz ile Hafter'in yıktığı Libya'yı yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

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Libya Mahmetçik

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