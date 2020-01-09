Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü

Libya'daki darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, Sirte kentindeki çatışmalar sırasında ambulansı hedef aldı, 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 400 kilometre doğusundaki Sirte kentinin dışında, Hafter milisleriyle çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin çatışma sırasında bir ambulansı top atışıyla hedef aldığı saldırıda, iki sağlık personelinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesinde UMH güçleri ve Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye ve Rusya, Libya’daki krize yönelik çözüm arayışları kapsamında 12 Ocak'tan başlamak üzere ateşkes uygulanması çağrısı yapmıştı.

Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus’taki meclis ise gece saatlerinde yayınladıkları açıklamalarla, "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuşlardı.

Darbeci General Halife Hafter ise Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta başlamak üzere yaptığı ateşkes çağrısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

