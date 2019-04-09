"Hafter operasyonu uluslararası ve bölgesel müdahaleyle oluştu"

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'a karşı başlatılan askeri operasyonun arkasında uluslararası ve yerel müdahalelerin olduğunu söyledi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Basın Ofisinin resmi Facebook sitesinden yayınlanan görüntülü açıklamada Mişri, Hafter operasyonunun uluslararası ve bölgesel müdahaleler sonucu gerçekleştiğini dile getirdi.

Mişri, operasyonun hedefinin Trablus'ta yönetimi ele geçirmek olduğunu belirterek, "Seçim sandıklarını kesinleştirmeye başladığımız bir süreçte, başkent Trablus'un güneyinden kurşun sesleri gelmeye başladı" dedi.

Libya krizine askeri bir çözümün kesinlikle olmayacağını dile getiren Mişri, Libya'nın içişlerine bölgesel müdahalelere tümüyle karşı olduklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.

Mişri açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hafter'in yaptığı zaman çarkını geriye çevirmeye çalışmaktır. Evlatları ve aşiretiyle birlikte yöneten totaliter askeri bir yönetime geri dönüş demektir ki bu imkansızdır. Kurbanlara ve kafa taslarına bakmaksızın Hafter'in aklına yönetimin başına geçmek yerleşmiş. Libya'da gerçekleşen şey, coğrafi bölgelerin ya da ideolojilerin mücadelesi değildir. Libya'daki olay, demokrasi ile askeri yönetimi zorla dayatma arasında süren bir mücadeledir."