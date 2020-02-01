Hafter saldırılarının hedef aldığı Afrikalı göçmenler, savaşı futbolla unutuyor

ENES CANLI - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında, siviller ve çocuklar gibi Afrika'dan gelen düzensiz göçmenler de hedef alınıyor. Hafter güçlerinin saldırılarına hedef olan göçmenler, her cuma başkent Trablus'ta kum sahada futbol oynayarak savaşı unutuyor. Libya, gerek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmek umuduyla gerekse ülkelerindeki çatışma, baskı ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kara kıtadan gelen binlerce Afrikalıya ev sahipliği yapıyor. Başkent Trablus'un kenar mahallelerinde yol kenarlarında günlük işler için bekleyen Afrikalı düzensiz göçmen manzaraları artık sıradanlaşmış durumda. Ancak Hafter milislerinin başkenti ele geçirmek amacıyla yaptığı saldırılarla Libya'nın içine sürüklendiği şiddet sarmalı, ülkenin Afrikalı misafirlerini de olumsuz etkiliyor. Kameraların önüne çıkmaktan kaçınan düzensiz göçmenler garsonluk, inşaat işçiliği, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştıklarını belirtirken, savaşın ülke ekonomisini ve iş fırsatlarını kötü etkilediğini anlatıyor.

- "Savaşın gerilimini unutmak için her cuma futbol oynuyoruz" Cuma günleri resmi tatil olan ülkenin başkenti sabahları sessizliğe bürünürken cuma namazının ardından yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. İkindi saatlerine gelindiğindeyse trafik yoğunlaşıyor, dükkanlar açılıyor, insanlar dışarı çıkıyor. Başkent Trablus'un Afrikalı misafirleri, her cuma Suk Cuma bölgesindeki otobanın kenarındaki toprak parçasında buluşuyor. Nijer, Sierra Leone, Gana, Burkina Faso, Eritre, Somali ve daha nice Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler her cuma burada futbol oynayarak şehirde patlayan bombaların sesini unutuyor. Sahada, futbolcu ve hakemlerin formalarından tribündeki taraftarlara varıncaya kadar lig müsabakalarını andıran maçlar oynanıyor. Futbol maçını yöneten Nijerli hakem Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya'da bu aralar bizim ve tüm yabancılar için durum çok zor. Savaşın getirdiği şartlar gerçekten işimizi çok zorlaştırıyor. Bizler bu savaşın gerilimini unutmak için her cuma futbol oynuyoruz. Moralimizi yüksek tutmak için futbola başvuruyoruz." diye konuştu.

Tribündeki seyircilerden Sierra Leoneli John ise Süleyman'ın aksine Libya'da her şeyin yolunda gittiğini ve burada bulunma fırsatını elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi. - BM'den "hesap sorulması" çağrısı Henüz geçen hafta sonu Hafter milislerinin başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef aldığı saldırılarda, bir grad füzesi havalimanı yakınındaki bir mahalleye isabet etmişti. Burada, camiden çıkan Fas uyruklu bir sivil hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Hafter milislerine bağlı yabancı savaş uçaklarının başkentin doğusunda Tecura'da bir göçmen barınağını temmuzda hedef alması sonucu çoğu Afrikalı 53 kişi yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) de Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçaklarının "savaş suçuna varacak en ölümcül bu saldırısından hesap sorulması" çağrısında bulunmuştu. - Libya içinde yarım milyondan fazla düzensiz göçmen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırı yaptığı 4 Nisan 2019'dan bugüne Libya'da yer alan 636 bin kadar düzensiz göçmene ulaştıklarını paylaşmıştı.