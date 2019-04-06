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"Hafter, Trablus'a saldırarak Tunus güvenliğini de hedef almaktadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:27 | Son Güncelleme

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki: - "Hafter (Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter), Trablus'a düzenlediği saldırıyla sadece uluslararası toplum tarafından tanınan meşru yönetimi değil Cezayir'deki kitlesel protestoları ve Tunus ulusal güvenliğini de hedef almaktadır"

TUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmasıyla Cezayir'deki protestoları ve Tunus ulusal güvenliğini hedef aldığını ifade etti.

Merzuki, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, "Hafter, Trablus'a düzenlediği saldırıyla sadece uluslararası toplum tarafından tanınan meşru yönetimi değil Cezayir'deki kitlesel protestoları ve Tunus ulusal güvenliğini de hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Ülke sınırda savaş çıkmasının Cezayir'deki halk ayaklanmasını durdurmak için devrim karşıtı güçler tarafından kullanılabileceği değerlendirmesinde bulunan Merzuki, paylaşımında, "Ömer Muhtar'ın torunları ona (Hafter) ve destekçilerine unutamayacakları bir ders verecek." şeklinde yazdı.

Trablus'a yönelik saldırının Cezayir ve Sudan'daki protestolarla yeniden canlanan Arap Baharı ruhunu da hedef aldığını vurgulayan Merzuki, bu protestoların, kabusun bittiğini sanan Arap diktatörleri yenilgiye uğratacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Hafter Libya Ömer Muhtar Tunus

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