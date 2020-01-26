HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Libya’da Hafter güçlerinin başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Libya’da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi.

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya’da Hafter güçlerinin başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Libya’da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya’da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardımErzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Zigana Kayak Merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyorZigana Kayak Merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyor
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.