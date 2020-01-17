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  4. Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak’ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak’ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Hafter’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Öte yandan Yunanistan, Berlin Konferansı’na davet edilmedi.

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