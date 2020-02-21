Hafter'den Libya'da Ateşkes İçin Türkiye Şartı

Libya’da ülkenin doğusunda denetimi elinde tutan General Halife Hafter, ateşkes için Türkiye’nin ve Suriyeli grupların Libya’dan çekilmesi ve Ankara’nın Libya hükümetine silah yardımını kesmesi şartını öne sürdü.

Hafter, Rus RIA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Ateşkes bazı şartların tam olarak yerine getirilmesinin bir sonucunda olabilir. Türk ve Suriyeli güçlerin çekilmesi, Türkiye’nin Trablus’a silah desteğinin sona ermesi ve Trablus’taki terörist grupların çıkarılması gerekiyor” dedi.

Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti, Salı günü Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen görüşmeleri askıya aldı. Askıya alma kararı Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus yakınlarında düzenlediği 3 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından alınmıştı.

