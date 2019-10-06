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"Hafter'e destek veren devletler hesaba çekilsin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 03:52 | Son Güncelleme

Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Halife Hafter'in Misrata ve Mitika havalimanlarına saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini istedi

TRABLUS (AA) - Trablus'ta uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'in saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi protesto çekti.

UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Halife Hafter'in Misrata ve Mitika havalimanlarına saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini istedi.

BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirmesi istenen protesto yazısında, uluslararası örgütün Hafter milislerinin işlediği suçların karşısında eli kolu bağlı kaldığına dikkat çekildi.

Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Libya halkına karşı sorumluluklarını yerin getirmesi ve saldırganların ve destek veren ülkelerin cezalandırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Libya ulusal mutabakat hükümeti

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