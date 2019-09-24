HABER

"Hafter'i saldırıya aldığı silah ve para desteği teşvik etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: - "Hafter'i saldırılara teşvik eden şey, son üç yıldır aldığı silah ve mali yardımlar. Bu destek, Hafter'in '48 saat içinde Trablus'u işgal edebileceği' vehmine kapılmasına yol açtı"

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in aldığı askeri ve mali destekle başkent Trablus'a saldırı için cesaret bulduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta düzenlenen 2019 Concordia Zirvesi'nde konuşan Serrac, Libya'daki son gelişmeler ve Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafter'e yönelik dış desteğe isim vermeden atıf yapan Serrac, "Hafter'i saldırılara teşvik eden şey, son üç yıldır aldığı silah ve mali yardımlar. Bu destek, Hafter'in '48 saat içinde Trablus'u işgal edebileceği' vehmine kapılmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Libya'nın kapsayıcı bir konferansa hazırlandığı dönemde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeyi ziyareti sırasında Hafter'in siyasi süreci kökünden yıkma girişimiyle Trablus'a saldırı kararı aldığını vurgulayan Serrac, "Hafter'i ülkedeki siyasi sürecin içine almaya çalıştık, bu kapsamda kendisiyle 6 görüşme yaptık." dedi.

- Trablus'a yönelik saldırlar

Yaklaşık 6 aydır devam eden saldırılarda 3 bine yakın Libyalının yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını, yüz binlercesinin yerlerinden olduğunu belirten Serrac, ayrıca başkentteki tek sivil havalimanı dahil altyapı ve kamu tesislerinin hasar gördüğünü dile getirdi.

Serrac, bu konuda gerçeklerin araştırılması için uluslararası bir komite oluşturulması talebini yineledi.

Başkent ve sakinleri ile sivil devletin korunması için savaşmaya devam edeceğinin altını çizen Serrac, Libya ordusunun kabiliyetine güvendiğini söyledi.

Serrac ayrıca daha önce sunduğu, demokratik çözüm arayan halkın tüm kesimlerini temsil edecek bir forum düzenlenmesi girişimine bağlılığını ifade etti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, haziran ayında halkın tüm kesimlerini temsil edecek; elleri Libya halkının kanlarıyla kirlenmiş, totaliter rejimi savunanları barındırmayan bir "Libya Forumu" düzenlenmesini ve bu forumda bir sonraki dönem için yol haritası belirlenmesini teklif etmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Büyükşehir’e Güzelyalı Yüzme Havuzu’ndan tahliye kararıBüyükşehir’e Güzelyalı Yüzme Havuzu’ndan tahliye kararı
Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklamasıYargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü: 2 yaralı, 7 gözaltı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.