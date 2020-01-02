HABER
  4. Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Darbeci General Halife Hafter milislerinin saldırdığı Trablus'ta yaşayan Libya halkı, şehrin düşmesi halinde katliama maruz kalma korkusu yaşıyor - Türk askerinin bir an önce gelerek güvenliği sağlamasını isteyen Libyalılar, bugün TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı

ENES CANLI - Darbeci General Halife Hafter milislerinin saldırdığı Trablus'ta yaşayan Libya halkı, şehrin düşmesi halinde katliama maruz kalma korkusu yaşıyor.

Libya'nın başkenti Trablus’ta herkesin konuştuğu konu, bugün mecliste kabul edilen Libya’ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu.

Türk askerinin bir an önce gelerek güvenliği sağlamasını isteyen Libyalılar, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı.

Trablus halkı, Hafter'in kontrolündeki bölgelerde yaşayan akrabalarının zarar görmesinden veya Hafter güçlerinin ilerlemesi halinde intikam saldırılarına maruz kalmaktan korktukları için kameralara konuşmaktan kaçınıyor.

AA ekibi, Libya’ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu gerçekleşirken, Hafter milislerinin saldırdığı başkent Trablus sakinleriyle konuştu.

Hafter milislerinin, daha önce ele geçirdiği Bingazi, Derne ve Murzuk gibi kentlerde yaptığı eylemleri hatırlatan Trabluslular, tezkereyle, başkente uygulanan bu zulmün sonlanmasını ümit ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata ilişkin ise AA muhabirine konuşan Trablus sakinlerinden 30 yaşındaki Ahmed Ali, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın tam da ihtiyacın olduğu zamanda yapıldığını söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile yaptığı mutabakatın birden çok sebebi olduğuna işaret eden Ali, şunları söyledi:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu tür anlaşma ve ittifaklara ciddi anlamda ihtiyacı var. UMH, Türkiye ile ortak çıkarları korumanın yanı sıra kendi meşruiyetini korumak ve Hafter'e bağlı militan güçlerin ardı arkası kesilmeyen başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı koymak üzere bu mutabakatı imzaladı."

Hiçbir meşruiyeti olmamasına rağmen Hafter milislerinin, kendilerine paralı askerlerin yanı sıra finansal ve silah desteğini sağlayan birçok ülkeyle ittifak yaptığına dikkati çeken Ali, buna karşı UMH için Türkiye ile mutabakata varmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Bahsi geçen mutabakatın hem Libya hem Türkiye için önemli çıkarları olan bir adım olduğunu ifade eden Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UMH'nin şu anda Trablus'a yönelik saldırılara karşı koymak için kendisini askeri olarak destekleyecek bir ülkeye ihtiyacı var. Türkiye'nin de kendi yatırım ve çıkarlarını korumak üzere Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru Libya hükümetiyle yeni ufuklar açmaya ihtiyacı var. İki ülke arasındaki bu mutabakat, Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarını dikkate aldığından dolayı Trablus sakinleri ve Libya halkı tarafından da olumlu karşılandı."

Trablus sakinlerinden Ali, Hafter'e bağlı militan güçlerin kente girmesi halinde "katliam yapabileceğine" dair ise şunları söyledi:

"Libyalılar ve özellikle de Trablus halkı, Trablus'a girmeye çalışan militan güçlerin 3 yıldan bu yana Bingazi, Derne ve diğer birçok bölgede işledikleri suçları çok iyi biliyor. Bu nedenle Trablus sakinleri bahsi geçen militanların kente girmesi ve katliamlar gerçekleştirmesinden dolayı çok endişeliler. Bunların kente girmeleri halinde katliamlar yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Çünkü onların saflarında savaşanlar, geçmişleri suç ve suikastlarla dolu hukuk tanımayan militanlar. Zaten Trabluslular, onların Bingazi, Derne ve diğer bölgelerde işledikleri suçların aynısıyla karşılaşmamak için bu milislere direniyor."

Trablus'a yönelik saldırıların önüne geçme açısından Türkiye'nin üstleneceği role de değinen Ali, "İki ülke arasında varılan mutabakatın ardından UMH, resmi olarak Türkiye'den askeri ve lojistik destek talebinde bulundu. Başkent Trablus'a saldıran Hafter militanlarının birçok yabancı ülkenin desteğini aldığının farkında olan UMH'nin, dost bir ülkeden askeri, ekonomik ve siyasi destek istemesi çok doğaldır. Türkiye'nin de her iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak üzere eli kolu bağlı durmayacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da darbecilere karşı uluslararası meşruiyeti olan UMH'yi desteklediklerini söylemişti." dedi.

Libyalı vatandaş Ali, Türkiye ile varılan mutabakatın ayrıca Libya'da gözü olan ve darbecilere her türlü desteği sağlayan birçok ülkenin planlarını da boşa çıkardığını savundu.

Öte yandan isminin gizli kalmasını isteyen başka bir Trabluslu, anlaşmanın iki ülkenin çıkarlarını koruma amacı taşıdığına işaret ederek, Hafter milislerinin ele geçirdiği Bingazi, Derne gibi kentlerde sivil halka uyguladıkları, “zulüm ve yargısız infazları” hatırlattı.

Trablus sakini, "Türkiye'de bugün gerçekleşen oturum sonrasında Libya halkının uğradığı zulmün sonlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan isminin gizli kalmasını isteyen bir diğer Trabluslu, aynı şekilde anlaşmanın Libya’nın ve Libyalıların çıkarına olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, Türkiye’den Hafter milislerinin sağladığı hava üstünlüğünü sonlandırmasını beklediklerini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kar keyfi için yüksek kesimlere gittilerKar keyfi için yüksek kesimlere gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.