Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata ilişkin ise AA muhabirine konuşan Trablus sakinlerinden 30 yaşındaki Ahmed Ali, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın tam da ihtiyacın olduğu zamanda yapıldığını söyledi.

Hafter milislerinin, daha önce ele geçirdiği Bingazi, Derne ve Murzuk gibi kentlerde yaptığı eylemleri hatırlatan Trabluslular, tezkereyle, başkente uygulanan bu zulmün sonlanmasını ümit ettiklerini aktardı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile yaptığı mutabakatın birden çok sebebi olduğuna işaret eden Ali, şunları söyledi:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu tür anlaşma ve ittifaklara ciddi anlamda ihtiyacı var. UMH, Türkiye ile ortak çıkarları korumanın yanı sıra kendi meşruiyetini korumak ve Hafter'e bağlı militan güçlerin ardı arkası kesilmeyen başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı koymak üzere bu mutabakatı imzaladı."

Hiçbir meşruiyeti olmamasına rağmen Hafter milislerinin, kendilerine paralı askerlerin yanı sıra finansal ve silah desteğini sağlayan birçok ülkeyle ittifak yaptığına dikkati çeken Ali, buna karşı UMH için Türkiye ile mutabakata varmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Bahsi geçen mutabakatın hem Libya hem Türkiye için önemli çıkarları olan bir adım olduğunu ifade eden Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UMH'nin şu anda Trablus'a yönelik saldırılara karşı koymak için kendisini askeri olarak destekleyecek bir ülkeye ihtiyacı var. Türkiye'nin de kendi yatırım ve çıkarlarını korumak üzere Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru Libya hükümetiyle yeni ufuklar açmaya ihtiyacı var. İki ülke arasındaki bu mutabakat, Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarını dikkate aldığından dolayı Trablus sakinleri ve Libya halkı tarafından da olumlu karşılandı."